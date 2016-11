Ruf Lanz: Wieder eine Kampagne im «Lürzer’s Archive»

Zum wiederholten Mal wurde eine Kampagne von Ruf Lanz in die strenge internationale Selektion aufgenommen. In der soeben erschienenen Ausgabe Nr. 05/2016 des «Lürzer’s Archive» sei es die Kampagne für das Bonusprogramm von Delizio-Kaffee, wie die Zürcher Kreativagentur in einer Mitteilung schreibt.

Unter dem Aufhänger «Treue lohnt sich» werden Kaffeetassen so gehalten, dass der Henkel sich wie ein Ehering um den Finger schmiegt.

«Lürzer’s Archive» zeichnet weltweit herausragende Kampagnen aus. Die Zeitschrift erscheint alle zwei Monate und geniesst bei Kreativen in 68 Ländern hohes Ansehen. (pd/eh)