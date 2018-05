Die neue, von Republica entwickelte Multi-Channel-B2B-Kampagne vermittelt, wie der Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnologie T-Systems fassbaren Mehrwert für Unternehmen, deren Kunden, Mitarbeiter und Stakeholder gestaltet. So komplex diese digitalen Lösungen, so fassbar und plakativ sei dabei die Idee, heisst es in einer Mitteilung: Scheinbar wenig verwandte Komponenten werden durch die «Digits» aus dem Logo von T-Systems zu einem «Big Picture» vernetzt. Insgesamt fünf Best Practice-Beispiele erläutern, wiedas Unternehmen einzelne IT-Komponenten verbessert und zu einer innovativen Gesamtlösung zusammenfügt.

Auf der Kampagnen-Microsite www.t-systems.ch/gtbp kann die Zielgruppe selbst das grosse Ganze entdecken. Einstiegsmotiv bildet dabei ein Cappuccino. Er erklärt die Denkweise und macht deutlich, wieviel Digitalisierung selbst in den alltäglichsten Dingen steckt. Case-Stories im Kampagnenstil bringen die komplexen Zusammenhänge näher und präsentieren die Breite an Benefits, die aus den Lösungen von T-Systems Schweiz resultieren.

Die Kampagne von Republica soll so nicht nur das Leistungsangebot verkaufen, sondern auch die Wahrnehmung des Unternehmens als Thought-Leader und innovativer Partner der digitalen Transformation stärken. Die breit angelegte B2B-Kampagne ist seit April im Einsatz und umfasst Anzeigen in Fachmedien, Plakate und Panels an Wirtschaftsstandorten, Flughäfen und Foren, eine AdWords- und LinkedIn-Kampagne sowie personalisierte Direct-Mailings.

Verantwortlich bei T-Systems: Senta Kleger (Head of Corporate Marketing & Communications) und Thomas Malnati (Digital Marketing Manager EMEA). Verantwortliche Agentur: Republica; Ast & Fischer AG (Programmierung, Digitale Vermarktung, Druck & Realisierung Direct-Mailing); Alex Bröckel (Illustration) (pd/wid)