Mit über 4,5 Millionen Downloads ist die Schweizer App CodeCheck eine der meistgenutzten Shopping-Apps im deutschsprachigen Raum, wie es in einer Mitteilung der Y&R Group heisst. Die internationale Agentur bewirbt den unabhängigen Ratgeber, der Produkte auf Basis der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen bewertet: Die CodeCheck-App zeigt nicht nur auf einen Blick, was kryptische Beschreibungen auf Verpackungen wirklich bedeuten. Neu hilft sie auch, Produkte zu finden, die zum persönlichen Lifestyle passen. Die typografischen Motive der Y&R-Kampagne richten sich an Vegetarier, Naturfreunde und Fitnessfreaks, die ohne die App ans falsche Produkt geraten.

Neben einer Plakatkampagne in München und Zürich kommen diverse Online-Werbemittel von Bannern bis Content für Social Media und Mobile zum Einsatz.



Verantwortlich bei CodeCheck: Boris Manhart (CEO); verantwortlich bei Y&R Group Switzerland: Swen Morath (CCO), Benjamin Franken (CD), Sebastian Eppler (AD), Anna Leudolph (Konzept/Text) Susan Baumgartner (Beratung), Marlon Perini (Programmierung). (pd/maw)