Voima: Willkommen in «SIXerland»

Sibos ist eine der bedeutendsten Fachmessen für die Finanzbranche weltweit. Sie findet jedes Jahr in einem anderen Land statt, zuletzt Ende September in Genf. Zu diesem Anlass wollte SIX Securities Services im Heimmarkt mit einem starken Auftritt für Furore zu sorgen, schreibt Voima, welche die Kampagnenmassnahmen verantwortet, in einer Mitteilung.

Die bei SIX entstandene Grundidee lautet: Jeder einzelne der über 10'000 internationalen Messe-Gäste sollte am Genfer Flughafen Cointrin willkommen geheissen werden – und zwar im «SIXerland». Auf dieser Basis hat Voima eine impactstarke Kampagne konzipiert und umgesetzt.

Vom der Ankunftshalle über die Gepäckausgabe und den Flughafen-Bahnhof bis hin zum Abflug-Bereich sorgte SIX für einen durchgängigen Auftritt, der von einer Vielzahl von Clips lebte. Die Clips wurden auch am SIX-Stand auf Screens und verschiedensten weiteren Trägern gezeigt.

Verantwortlich bei SIX Securities Services: Avi Ghosh (Head of Marketing & Communications), Simone Debrunner (Senior Marketing Manager), Eva Oberholzer (Specialist Marketing & Communications), Christopher Molloy (Strategic Marketing and Communications); verantwortlich bei Voima: Rolf Jeger, Flora Ruhmannseder (Beratung), Valentin Ritzi (Animation Design), Amrit Dhillon (Grafik), Pascal Pazanda (Tech Support).(pd)