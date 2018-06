Cannes Lions 2018: «Wir haben das stärkste Awards-Jahr aller Zeiten»

Die Jung-von-Matt-Gruppe könnte als eine der grossen Gewinnerinnen der Cannes Lions 2018 hervorgehen. Am Donnerstag hat Agentur mit Hauptsitz in Hamburg weiter abgeräumt. Es gab doppelt Gold und doppelt Silber für den Spot «The Faith of a Few für BMW Mini John Cooper Works. Darüber hinaus gab es noch einmal Gold für den Edeka-Spot «Weihnachten 2117», wie horizont.net berichtete.

«Wir haben generell ein starkes Awards-Jahr, das stärkste, das wir jemals hatten: von der Schweizer Agentur, aber auch von der deutschen Agentur», sagt Peter Figge im Video-Interview mit persoenlich.com (siehe unten). Der oberste Jung-von-Matt-Chef zeigt sich zuversichtlich, dass seine Agentur in Cannes weiter Löwen einheimsen wird. Er rechnet sogar ein wenig mit dem «Independent Agency of the Year»-Award. Letztes Jahr ging dieser Titel zum dritten Mal in Folge an Droga5.

Die JvM-Gruppe umfasst 24 Tochter-Agenturen in Deutschland, Schweiz, Österreich, Schweden, China und Osteuropa. (eh/cbe)

persoenlich.com berichtet vor Ort über das Festival, das noch bis am 22. Juni dauert. Alle Berichte und Interviews zu den Cannes Lions 2018 finden Sie hier laufend ergänzt.