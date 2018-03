Walker: «Wir wollen einfach gute Werbung machen»

von Edith Hollenstein

Herr Walker, herzliche Gratulation: Sie waren der wahre Rockstar an der ADC-Gala vom Samstag. Wie fühlt sich das an?

Vielen Dank, aber Sie haben den Falschen erwischt. Mark Komvent hat mich aus Mitleid kurz vor der Preisverleihung noch notdürftig mit Totenkopfring und Lederarmband aufgepimpt. Und eine wohlwollende junge Dame opferte ihre Sonnenbrille, in der Hoffnung etwas Glamour in mein Gesicht zu hauchen. Es half alles nichts. Nach einem zünftigen Hangover musste ich am Sonntag der traurigen Wahrheit im Spiegel in die Augen sehen: Das wird nix mit dem Rockstar. Ganz anders sieht es da bei Cornelia, Steffi, Delia und Catherine aus (Anm. d. Red: siehe Foto oben). Die Walker-Gang schmiss heute bereits wieder eine Präsentation. Und noch dazu für ein Bier!

Sie schafften ADC-Gold und den ersten Platz im Medaillenspiegel. Was von beidem wiegt höher in Ihrer persönlichen Wertung?

Was mich sehr gefreut hat, sind die vielen frischen Arbeiten beim diesjährigen ADC. Ich denke da beispielsweise an die BAG-Spots, den Wichtel-Film für die Migros oder die Edelweiss-Poster. Dass Walker auch einen Beitrag zu diesem tollen Jahrgang liefern durfte, macht uns alle schon etwas stolz.

«Das Echo ist manchmal Schwankungen unterworfen»

Ihre Gold-Anzeige «Trumps Gedanken» erschien nur ein einziges Mal in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» FAZ. Erzielt man in der fragmentierten Medienwelt damit überhaupt eine Wirkung?

Print wirkt – direkt und indirekt über Social Media. So kann aus einer einzigen Anzeige eine sehr effiziente Kampagne werden.

Warum wirbt ein Schweizer Verlag in einer deutschen Tageszeitung?

Weil mit der FAZ der grösste Teil des deutschsprachigen Markts erreicht wird.

Werden Sie diese Anzeige bei Cannes Lions einreichen?

Das ist für eine kleine Agentur auch immer eine Kostenfrage. Wir sind noch am Rechnen.

Nach 2007/2008, als Sie viele Auszeichnungen erhielten und auch «Werber des Jahres» wurden, feiern Sie zehn Jahre später sozusagen ein Comeback. Wie ist das gelungen?

Comeback? Sie sind aber hartnäckig mit dieser Rockstar-Nummer! Wir wollen einfach richtig gute Werbung machen. Das war schon immer so und wird so bleiben. Das ist die Quintessenz von Walker. Das Echo einer Agentur innerhalb der Branche ist manchmal Schwankungen unterworfen. Das ist kein Problem, so lange man sich nichts darauf einbildet, wenn man gerade mal oben aufschwingt.

«Am Start sind 32 tanzende Inder und zwei liebeshungrige Italiener»

In der Branche ist bekannt, dass Sie sich mit der Singapur-Expansion überschätzten und daher Insolvenz anmelden mussten. Was haben Sie bei der neuen Firma «Walker Agency» anders und damit offensichtlich besser gemacht?

Wir mussten die Firma 2015 umbenennen, nachdem ich in China eine Geschäftserweiterung im Tourismusbereich eingegangen bin. Mit dem Werbekerngeschäft hatte AtYourSide nichts zu tun, aber die daraus entstehenden Investitionen haben die Werbeagentur finanziell zu sehr strapaziert. Viele haben mir damals von dem Schritt abgeraten. Aber ich wollte es trotzdem versuchen. Es war ein Fehler aber auch eine wertvolle Erfahrung.

Und nun: Was sind Ihre nächsten grossen Projekte?

Gemeinsam mit unserem Kunden Nestlé und Outsider London bereiten wir hinter der Kulisse die neue Thomy-Kampagne vor. Am Start sind 32 tanzende Inder, zwei liebeshungrige Italiener, eine furchterregende Prinzessin sowie eine Karawane aus Kamelen, Elefanten, Löwen, Hühner, Falken und Pfauen. Eine Kombination, welche uns in den letzten Wochen ganz schön auf Trab hielt.



*Pius Walker hat die Fragen schriftlich beantwortet.