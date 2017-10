Leo Burnett

Die Macht der Gewohnheit austricksen

In mehreren TV-Spots für Sanitas taucht eine imaginäre Figur auf, die typische Situationen vor Augen führt.

So will Sanitas die Kunden zu mehr Sport verleiten: In den TV-Spots von Leo Burnett und Tuna Production taucht eine geheimnisvolle Stimme auf. Sie führt typische Situationen vor Augen, wo sich Routinen eingeschlichen haben – bei der Arbeit, beim Einkaufen oder am Smartphone.