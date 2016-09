Publicis: Wo Erfolgsgeschichten beginnen

Solche Beispiele, die tagtäglich passieren können, werden in der neuen Kampagne vorgestellt. So sorgt unter anderem ein Kunsttransport für den Besucherrekord einer Ausstellung. Oder wir erfahren, dass aus gelieferten Biotech-Produkten Medikamente entstehen, die das Leiden zahlreicher Menschen lindern. Und nicht zuletzt konnte ein Schifffahrtsunternehmen dank der rechtzeitigen Lieferung von Ersatzteilen termingerecht die nächste Schiffstour anbieten, wie Publicis in einer Mitteilung schreibt.

Die ausgewählten Sujets repräsentieren drei unterschiedliche Services von Swiss WorldCargo. Gleichzeitig wird auf die bestens koordinierten Kooperationen mit ihren Partnern hingewiesen. Die Kampagne ist ab sofort in Fachmagazinen und online zu sehen.

Verantwortlich bei Swiss WorldCargo: Alain Guerin (Head of Cargo Marketing), Maria Campanella (Senior Cargo Marketing Communication Executive), Silvia Cappelli (PR & Online Communication); bei Publicis: Urs Schrepfer (CD), Regine Cavicchioli (AD), Christian Stüdi (Text), Candido Righetto, Sandra Zottl (Beratung), Eliane Stettler (Art Buying), Ester Elices (Strategie); Christian Grund (Fotografie), Felix Schregenberger (Bildbearbeitung). (pd)