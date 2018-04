Die Erdöl-Vereinigung ist der Verband der Schweizerischen Erdöl-Importeure. Ihre Mitglieder übernehmen einen wesentlichen Teil der Energieversorgung der Schweiz. Mit ihren 3500 Tankstellen betreiben sie das dichteste Tankstellennetz in Europa. Viele dieser Tankstellen haben sich in den letzten Jahren zu eigentlichen Hotspots der Mobilität entwickelt. Sie versorgen unsere Gesellschaft und Wirtschaft mit Energie, sowohl im eigentlichen wie auch im übertragenen Sinne, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei den Treibstoffen wie bei den Kundenpräferenzen nehmen die Opportunitäten zu. Vieles wird neu – und Bewährtes wird bleiben. Die Tankstelle ist in diesem dynamischen Umfeld ein beständiger Dreh- und Angelpunkt und gleichzeitig eine Begegnungszone unterschiedlichster Menschen. Dahinter verstecken sich viele spannende Fragen an die Mobilität, die von der Kampagne immer-in-bewegung.ch aufgenommen und in den Fokus gerückt werden.

Die Kampagne ist mit einer Crossmedia-Promotion am Mittwoch in «20 Minuten» gestartet, wobei auch ein schlüsselfertiger Ford Fiesta Active mit EcoBoost-Motor verlost wird.

Startschuss fiel am Auto-Salon Genf

Welche Treibstoffe werden an der Tankstelle der Zukunft getankt und welche Services werden dort angeboten? Mit diesen Fragen hat sich der Stand «Tankstelle der Zukunft» am Autosalon Genf beschäftigt.

Erstmals war die Erdöl-Vereinigung am Auto-Salon Genf gemeinsam mit den Partnern Empa und Hyundai mit einem Stand in der Halle 6 vertreten. Besucherinnen und Besucher konnten sich an der «Tankstelle der Zukunft» über Treibstoffe informieren, in der Relax-Zone entspannen, einen Cold-Brew-Kaffee degustieren oder mit einem Hyundai ix35 Fuell Cell die Betankung mit Wasserstoff an einem Simulator selbst ausprobieren. Am Empa-Tower konnte man sich persönlich oder mittels Touch-Screen über die Herstellung von Wasserstoff informieren. Und auf Touch-Screen-Zapfsäulen konnte man Wissenswertes über alle Treibstoffe erfahren. Einzigartig war die grosse LED-Welle auf der fliessendes Wasser projiziert wurde.

