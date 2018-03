Am Samstag wurden in der Halle 622 in Zürich Oerlikon die ADC Awards verliehen (persoenlich.com berichtete). Davor und danach wurde im Rahmen der ADC Gala ausgelassen gefeiert. Getreu dem Motto «Be a Rockstar» dominierten für einmal Bier statt Champagner und Lederkutten statt Abendkleider. (maw)