Y&R Group Switzerland: Yvan Piccinno wird Managing Director

Yvan Piccinno wird neuer Managing Director der Y&R Group Switzerland in Zürich. Er folgt auf Andreas Widmer, der die Agentur Ende September verlassen hatte (persoenlich.com berichtete). Piccinno wird die bestehende Positionierung als integrierte Marketingagentur ausbauen sowie das Portfolio der digitalen Dienstleistungsangebote weiterentwickeln, heisst es in einer Mitteilung. Der 45-Jährige berichtet an Joachim Bader, der als CEO Central Europe bei Wunderman auch für die Y&R Group Switzerland verantwortlich ist.

«Mit Yvan Piccinno haben wir einen erfahrenen Agenturmanager für die Y&R Group Switzerland gewinnen können», wird Bader in der Mitteilung zitiert. «Yvan hat bereits vielfach bewiesen, dass er Agenturen sehr erfolgreich führen und voranbringen kann. Mit dieser Erfahrung wird er eine zentrale Rolle bei unseren Wachstumsplänen im Schweizer Markt einnehmen.»

Piccinno freue sich sehr auf die neue Aufgabe, heisst es weiter. «Ich bin überzeugt davon, dass wir den exzellenten Ruf als kreative und digitale Spitzenagentur auch durch die enge Zusammenarbeit mit dem internationalen Y&R/Wunderman-Netzwerk weiter ausbauen können.»

Piccinno bringt laut Mitteilung 20 Jahre Agenturerfahrung in leitenden Positionen mit. Zuletzt war er Mitglied der Geschäftsleitung und Head of Digital bei der OgilvyOne. 2008 gehörte Piccinno zu den Gründern der Digitalagentur Plan.Net Suisse, die er mehrere Jahre als Geschäftsführer und Partner leitete. Weitere Stationen seiner Karriere waren die Digitalagentur Planetactive, Technologieanbieter Unic Internet Solutions sowie das Fintech-Unternehmen Crealogix. Darüber hinaus war Piccinno Mitbegründer des IAB Switzerland. (pd/cbe)