Tabakwerbung: Zigaretten-Werbeverbot an Openairs

Zu behaupten, dass Minderjährige an Openairs keinen Zugang zu den Discos und Bars der Tabakfirmen hätten, sei «einfach scheinheilig», sagt die CVP-Nationalrätin Ruth Humbel gegenüber der «Schweiz am Sonntag». Für sie ist klar: «An den Open-Air-Festivals halten sich jedes Jahr Hunderttausende Jugendliche auf. Hier sollten die Zigarettenhersteller keine Werbung machen dürfen.»

Damit geht die Gesundheitspolitikerin einen Schritt weiter als der Gesundheitsminister Alain Berset. Dieser will im neuen Tabakproduktegesetz nur Werbung an Anlässen mit interna tionalem Charakter verbieten. Open Airs wie das Gurten Festival oder das Open Air Frauenfeld fallen nicht in diese Kategorie.

Die nationalrätliche Gesundheitskommission wird sich in einer ihrer nächsten Sitzungen im Detail mit der Frage auseinandersetzen, wo die Tabakhersteller künftig noch Werbung machen dürfen. (wid)