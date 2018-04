Wirz: Zu cool, um begeistert zu sein

Leading Swiss Agencies

Michael Hählen neuer LSA-Präsident

Der In-Flagranti-CEO präsidiert in den nächsten zwei Jahren den Verband. Es gibt noch weitere Wechsel.

Der CEO von In Flagranti präsidiert in den kommenden zwei Jahren den Verband der Kommunikationsagenturen. «Ich freue mich», so Hählen nach der Wahl. Im Vorstand kommt es noch zu weiteren Wechseln.