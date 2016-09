Equipe: Zu «Up in the sky» die Komfortzone verlassen

Equipe erweckt den globalen Kampagnenclaim «Live Your Music» von Heineken auch in der Schweiz zum Leben. Mit ihrer Kampagne wolle Heineken Menschen dazu animieren, für einzigartige Musikerlebnisse spontan ihre Komfortzone zu verlassen, schreibt die Agentur in der Mitteilung dazu.

Am Open Air Gampel wurden Besucher aufgefordert, den Hit «Up in the sky» der Schweizer Pop-Band 77 Bombay Street zu performen. Natürlich ohne vor ein riesiges Publikum treten zu müssen – Virtual Reality Brillen und Kopfhörer sorgten auch so für Gänsehaut-Atmosphäre.

Was die Leute allerdings nicht wussten: die Stars von 77 Bombay Street befanden sich in einem Nebenraum und performten live mit. Entsprechend überwältigend war der Moment, als dieses Geheimnis gelüftet wurde. Einige Teilnehmer durften das anschliessende Festivalkonzert von 77 Bombay Street hinter der Bühne hautnah miterleben. Bei «Up in the sky» wurden sie dann überraschend von der Band aufgefordert, den Song mitzusingen.

Das während der Aktion entstandene Video ist seit gestern auf Youtube zu sehen. Begleitet wird es von einer Social Media und Influencer Kampagne, Video Ads sowie diversen Medienkooperationen.

Verantwortliche Agentur: Equipe; verantwortlich bei Heineken: Nabil Nasser (Head of Marketing), Christian Weise (Group Brand Manager), Isabel Einhorn (Brand Manager), Stefan Steiner (Junior Brand Manager) Verantwortliche Mediaagentur: Starcom. (pd)