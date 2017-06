Republica: Zügeln mit Francine Jordi, Stress und Pegasus

Im Verlauf der nächsten Jahre wird das UKW-Radio in der Schweiz durch den neuen, technologisch fortschrittlichen Sendestandard DAB+ ersetzt. DAB+ bietet gemäss Mitteilung Platz für mehr Sender sowie besseren Klang und Empfang. Schon heute senden über 130 Radiostationen auf DAB+, und es werden immer mehr.

Im Auftrag des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom) hat die Berner Kreativagentur Republica eine Kampagne konzipiert und realisiert, mit der die Bevölkerung für das Thema sensibilisiert werden soll. Mit dem Slogan «Radio zieht um auf DAB+» macht Republica die technische Migration fassbar. Als Umzugshelfer gelang es der Agentur, zehn der bekanntesten Schweizer Musiker einzuspannen: Stress, Francine Jordi, Gotthard, Pegasus, Seven, Dabu Fantastic, Lo & Leduc, Stefanie Heinzmann, Hecht und Carrousel ziehen bei der schweizweiten Kampagne mit. «So unterschiedlich ihre Stilrichtungen, so einhellig ihr Interesse an gutem Klang und grosser Vielfalt im Radio – zwei der wichtigsten Attribute von DAB+», schreibt die Agentur in der Mitteilung weiter. Gleich drei der Kampagnen-Testimonials (Dabu Fantastic, Hecht und Seven) sind diesjährige Swiss Music Award-Preisträger.

Die nächste Welle folgt im Herbst 2017



Die erste grosse Welle der Kampagne in allen vier Landessprachen rollt mit den TV- und Online-Spots von Stress und Francine Jordi an, die ebenfalls in allen Out-of-Home-Medien auftreten.

Hier werden die beiden ergänzt durch die Sujets von Gotthard und Pegasus. In den Radiospots und auf Social Media spielen bereits von Beginn weg alle Kampagnen-Künstler auf.

Die aktuelle Welle fokussiert auf die Hauptbotschaft «Radio zieht um auf DAB+», die folgenden Wellen ab Herbst 2017 werden verstärkt auf die einzelnen Vorteile von DAB+ eingehen. Alle Massnahmen verweisen auf die Website, die vertieft informiert.

Zusammenarbeit mit Schweizer Radios



Das Zusammentreffen so vieler namhafter Künstler ist Teil des PR-Begleitkonzepts zur Kampagne. So blickte beispielsweise «Glanz und Gloria» in der Ausgabe vom 23. Mai hinter die Kulissen des «Artist Workshops» mit Foto-Shooting, Tonaufnahmen und Content-Produktion bei Republica im Berner Mattequartier.

Um eine möglichst grosse Bekanntheit und Nutzung von DAB+ zu erreichen, arbeitet die Berner Kreativagentur zudem mit Programmschaffenden aller Schweizer Privat- und öffentlich-rechtlichen Radios zusammen. Diesen wichtigen Multiplikatoren stellt die Agentur eine Toolbox mit Interview-Tönen der Künstler, DAB+ Facts & Figures, Wettbewerbsideen, Give-aways und weiteren Materialien für ihr Programm zur Verfügung. Und zur direkten Absatzförderung von DAB+-Geräten kooperiert die Republica mit dem führenden Hersteller Pure sowie den wichtigen Händlern Melectronics und Digitec.

Verantwortlich beim Bundesamt für Kommunikation (Bakom): Marcel Regnotto (Projektleiter), Alfred Hostettler (stv. Projektleiter); verantwortlich bei Republica: Reto Lazzaroto, Eric Kramer, Gadget (Music und Artist Management), Solid & Hallerfilm (Filmproduktion), Joern Heitmann (Regie); Caspar Martig (Fotografie); Promoton (Radioproduktion). (pd/lom)