Schweizerische Lauterkeitskommission: Zum 50. eine Ausstellung in der ADC-Galerie

Als eine der letzten Aktivitäten in ihrem Jubiläumsjahr eröffnet die Schweizerische Lauterkeitskommission (SLK) am Donnerstag, 27. Oktober 2016 in der ADC-Galerie eine Ausstellung über aussergewöhnliche Fälle aus ihrer Praxis, wie die SLK in einer Mitteilung schreibt.

Texte zu jedem dieser Exponaten erläutern den jeweiligen Beschwerdefall, nennen den zutreffenden Gesetzesartikel und geben eine Kurzzusammenfassung des Entscheides und seiner Begründung. An der Vernissage findet zudem eine Podiumsdiskussion statt zum Thema «Selbstregulierung im Lichte des Konsumentenschutzes».

Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind:

Dr. Mischa Senn, Leiter Rechtsdient ZHdK, Vizepräsident SLK

Philip Skrabal, Leiter Farner Werbung, Vizepräsident ADC

Nadine Brändli, Kommunikation Terre des Femmes

Moderiert wird das Gespräch von Oliver Fueter, Redaktor Espresso/Kassensturz beim Schweizer Radio und Fernsehen. (pd/clm)