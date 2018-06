VBZ präsentiert den ersten Formel-E-Boliden in Zürich. Am nächsten Sonntag findet in Zürich das erste Formel-E-Rennen in der Schweiz statt. Die internationale Rennserie mit den elektrobetriebenen Boliden ist die grüne Alternative zum Formel-1-Zirkus.





Ruf Lanz nutzt für die VBZ die Aktualität, um den ersten Formel-E-Boliden zu zeigen, der je auf Zürichs Strassen unterwegs war: die Elektrische Strassenbahn Zürich von 1894. Flotte 18 PS beschleunigten den Wagen auf eine Spitzengeschwindigkeit von 15 km/h (in wie vielen Sekunden, ist nicht verbürgt), schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Heute befördern die Verkehrsbetriebe Zürich 80 Prozent ihrer Fahrgäste mit umweltschonender Elektroenergie: das sind mehr als 700’000 Menschen pro Tag. Die Zürcherinnen und Zürcher fahren also das ganze Jahr hindurch auf Elektrofahrzeuge ab.

Verantwortlich bei den VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Elina Fleischmann (stellvertretende Leiterin Unternehmenskommunikation), Sherin Varghese (Business Support Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (CD), Isabelle Hauser, Dave Schellenberg (AD), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Anita Roth (Beratung). Fotografie: VBZ Archiv. Bildbearbeitung & Coloring: Aschmann Klauser (pd/wid)