SWA-Jahresmeeting: Zwei Austritte aus dem Vorstand

Auf Einladung des Schweizer Werbe-Auftraggeberverbands (SWA) traf sich am Donnerstag die Werbebranche zum grossen Jahresmeeting. Über 300 Gäste – darunter mehrheitlich Werbeauftraggeber sowie Agentur- und Medienvertreter – gaben sich ein Stelldichein im Stage One in Zürich-Oerlikon. Die Redner präsentierten ihre Ideen und Denkanstösse zum Thema «Advertising 2020: the next level (persoenlich.com berichtete).

Unmittelbar vor dem Jahresmeeting fand die 69. Generalversammlung des SWA statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Einstimmig wurden Bernhard Christen von Swiss International Air Lines, Oliver Quillet von Nestlé Suisse und Roger Harlacher von Zweifel Pomy-Chips als Vorstandmitglieder bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Rebekka Iten von Bayer, Jan De Schepper von Swissquote sowie Achill Prakash von Swisscom. Marc Werner von Swisscom und Andreas Schönenberger von Sigvaris schieden auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus.

Dank Kontinuität und breiter Verankerung konnte der Verband die Mitgliederzahl inzwischen auf über 180 Unternehmen ausbauen, wie es weiter heisst. Seit der letzten GV sind erneut zehn neue Mitglieder zum Verband gestossen: Bächli Bergsport, Bank Cler, BWT Aqua, Concordia, Ford Motor Company (Switzerland), Quickline, Red Bull, Skechers Sarl, Société Bic (Suisse) und Walbusch Walter Busch.

Den ausführlichen Jahresbericht des SWA gibt es hier zum Download. (pd/cbe)