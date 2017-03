Die ADC Awards finden auch dieses Jahr im Rahmen der Creative Week in der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK statt. Am Montag, 27. März können die über 600 eingereichten Arbeiten von 17 bis 20 Uhr besichtigt werden, bevor sie am Dienstag und Mittwoch von den führenden Kreativen der Schweizer Kommunikationsbranche öffentlich juriert werden. Unterstützt wird die Jury laut Mitteilung des ADC von zwei Gast-Juroren: Michael Steiner und Dominic Deville.

Michael Steiner ist Regisseur und bekannt für seine zahlreichen Kino-Erfolge, darunter «Sennentuntschi», «Grounding – die letzten Tage der Swissair» sowie «Mein Name ist Eugen.

Dominic Deville hat seit Anfang Jahr eine eigene TV-Show auf SRF und landete vor Kurzem mit dem millionenfach geklickten Film «America first – Switzerland second» einen weltweiten Youtube-Hit.

Die ADC Awards werden am Samstag 1. April an der ADC-Award-Night vergeben. Die Preisverleihung ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon. (pd/eh)