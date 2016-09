YJOO: Zwei Kreative stossen zum Team

Der 39-jährige Samy Güttinger ist seit Juni als Leiter Kreation und Partner zurück bei YJOO und übernimmt die Führung des achtköpfigen Kreationsteams. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Neben Güttinger hat Anfang August auch Manuel Bächler als Art Director in Zürich begonnen. Beide Designer seien erfahrene Branding-Spezialisten und würden damit das Angebot der Agentur in diesem Bereich stärken.

Der Ostschweizer Designer Samy Güttinger kehrt als Leiter Kreation zurück zu YJOO, wo er seine Erfahrung und sein Know-how in den Kompetenzfeldern Markenentwicklung und -führung einbringt. Er war bereits bei der Gründung vor mehr als sechs Jahren bei der Agentur tätig.

Ebenfalls neu im Designteam ist der 38-jährige Manuel Bächler. Der ausgebildete Grafiker hat in seiner Vergangenheit als Art Director bei namhaften Agenturen gearbeitet und war zuletzt selbstständig. Er ergänzt das Designteam in Zürich seit August als Art Director. (pd)