Shining Pictures: Zwei neue Gesichter an der Spitze

Executive Producers Sophie Toth und Caroline Braun komplettieren die Shining-Pictures-Geschäftsleitung, schreibt die Zürcher Produktionsfirma in einer Mitteilung.

Sophie Toth arbeitet seit vier Jahren bei Shining Pictures GmbH und bringt über zehn Jahre Produktions- und Postproduktionserfahrung in der Auftragsfilmindustrie mit. Nach ihrem Filmstudium in Berlin und erfolgreichen Jahren in namhaften Schweizer Auftragsfilmproduktionen gehörte Caroline Braun 2007 bereits zu den Gründungsmitgliedern der Shining Pictures Gmbh. (pd/wid)