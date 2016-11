Aroma: Zwei neue Gesichter in der Geschäftsleitung

Lukas Baumgartner und Marc Wiederkehr verstärken als junge Führungskräfte die Geschäftsleitung rund um Eugen Brunner, Alexander Hauri, Roger Stämpfli und Sandro Hunziker, wie die Agentur Aroma in einer Mitteilung schreibt. Lukas Baumgartner wie auch Marc Wiederkehr hätten in den letzten Jahren als Projekt-, Produktions- und Teamleiter die Qualität der Leistungen, die Kultur des Miteinanders sowie die Prozess-Strukturen massgeblich mitgeprägt. In der neuen Funktion würden sie nun ihr Führungstalent weiter ausbauen können und gleichzeitig ihr Fachwissen für Kunden, Teams und Projekte einsetzen.

Tara Welschinger (im Bild oben) hat sich derweil entschieden, nach fast acht Jahren als Leiterin Client Services & Logistics und Mitglied der Geschäftsleitung, eigene Projekte zu realisieren und nochmals die Studium-Bank zu drücken. «Wir bedauern den Entscheid von Tara Welschinger, Aroma nach langen Jahren zu verlassen, können diesen jedoch nachvollziehen und gehen mit gegenseitigem grossen Respekt auseinander», wird Eugen Brunner in der Mitteilung zitiert. (pd)