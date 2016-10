TBWA\Zürich: Zwei neue Köpfe für die Kreation

Als Head of Content kommt Sandra Lehner von joiz TV, wo sie bereits mit Joiz Studios eine Branded Content Unit etabliert hat, und zeichnet als Mitglied der Kreation für den Aufbau und die Leitung einer Inhouse Content Unit bei TBWA\ verantwortlich. In Berlin und London hat die erfahrene Producerin bereits zahlreiche Formate und Kampagnen für TV, Online und Social Media entwickelt und produziert. Zudem bloggt sie für den branchenspezifischen «MIPBlog» und ist Referentin bei Events wie MIPTV und dem Schweizer Markenkongress.

Schon seit 1. August 2016 an Bord ist Manuel Wenzel. Als neuer Creative Director und Mitglied der Geschäftsleitung verantwortet er an der Seite von Bruce Roberts künftig die gesamte Kreation der Agentur. Bevor er bei TBWA\Zürich anheuerte, war er für Jung von Matt, DDB und Serviceplan in Berlin tätig und arbeitete dort unter anderem auf Etats wie Volkswagen, Mercedes Benz, Bosch und IKEA. Ausserdem ist der mehrfach ausgezeichnete Kreative auch Dozent an der Miami Adschool in Berlin. (pd)