Bühler&Bühler: Zwei Verstärkungen für das Beratungsteam

Mit Raffaela von Gunten stösst eine fachkundige Kommunikations- und Marketing-Spezialistin zu Bühler&Bühler, wie es in einer Mitteilung heisst. Von Gunten wird bei der Zürcher Agentur für Kommunikation, Content und Design in den Bereichen Strategie, Beratung, Konzept und Text tätig sein. Die Bernerin hat in Freiburg Medien- und Kommunikationswissenschaften, Journalistik und Zeitgeschichte studiert. Zuletzt arbeitete sie sieben Jahre bei «Procap Schweiz» – unter anderem als Kommunikations- und Marketingleiterin.

Andy Lanzone wird bei der Agentur für die strategische Beratung, Konzeption und Umsetzung von digitalen Projekten zuständig sein, heisst es weiter. Lanzone verfüge über langjährige Erfahrungen sowie Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Online Marketing, Social Media und Events. In den letzten Jahren war der Zürcher in verschiedenen Marketing-Funktionen tätig – zuletzt bei «SIX Payment Services» als Head Digital Marketing & Communication. Zuvor war der Marketingprofi unter anderem Leiter Content Marketing und Events beim Newsportal «Watson» und bei «20 Minuten». (pd/tim)