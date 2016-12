Parvez Sheik Fareed: Zweideutige Plakate zur Weihnachtszeit

Der Online-Sexshop Amorana bewirbt mit einer Plakatkampagne verschiedene Produkte zur Weihnachtszeit. Die Plakate sind in Zürich, Winterthur, Bern, Basel, Luzern, St. Gallen sowie in Genf und Lausanne zu sehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zudem verschickt Amorana ihren treusten Kunden eine Karte mit dem Guten-Rutsch-Sujet. Mit dabei sind das Gleitgel und ein Gutschein.

Verantwortlich bei Amorana.ch: Lukas Speiser (CEO), Alan Frei (COO); verantwortlich bei Parvez Sheik Fareed: Parvez Sheik Fareed. (pd/wid)