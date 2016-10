Face: 12'000 Mitarbeitende zum Strahlen gebracht

Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist bekanntlich ein Lächeln. Dieses Lächeln haben Face AG und die Curaden-Tochter Swiss Smile in die Gesichter von über 12’000 Mitarbeiter gezaubert, wie es in einer Mitteilung heisst. Und dies, indem die Face-Piloten und -Promoterinnen ungewohnte Wege gingen: Mit Sampling-Touren haben sie die innovative Zahnpasta – Diamantstaub sorgt für das Nonplusultra luxuriöser Zahnpflege – in einem schicken Set am Arbeitsplatz von diversen grossen und exquisiten Unternehmen verteilt.

Die Mitarbeitenden wurden beim Betreten des Gebäudes oder in ihren Büroräumlichkeiten mit den auffällig brillierenden Dental-Kits (Zahnbürste und Zahnpasta) überrascht. Da blitzten die Zähne der Beschenkten nur so, denn bei dieser Überraschung gab es alleweil ein freundliches Lächeln für Face und Swiss Smile. Kein Wunder: «diamond glow» sorgt mit einem Karat Diamant in feinster Pulverform und einem äusserst niedrigen Abrasionswert für ein noch nie dagewesenes, glattes Zahngefühl.

Die Exklusivität des Produktes erforderte ein erlesenes Werbepartner-Netzwerk. Aus diesem Grund wurden Banken, Versicherungen, Pharma- und Kosmetikunternehmen sowie Schönheits- und High-End-Coiffuresalons erfolgreich für die hochwertigen Dentalproduke begeistert. Um Swiss Smile und den Werbepartnern auch visuell gerecht zu werden, überreichten die Promoterinnen die nicht frei verkäuflichen Dental-Kits in diamanten-glitzernden Outfits. Ein glänzender Erfolg.

Verantwortlich bei Swiss Smile: Lucca Gaffuri (Brand Manager); bei Face AG: Phil Klaes (Pfadfinder), Christiane Kallfass (Projekt Management), Astrid Winkler und Daniela Opprecht (Logistik). (pd)