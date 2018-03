Marketing Tag 18: 13-Jähriger aus Idaho begeistert das Publikum

Alex Knoll ist Entwickler der Ability App, mit deren Hilfe sich körperlich behinderte Menschen besser im Alltag zurechtfinden können. Das aufgeschlossene und redegewandte Jungtalent hat es letztes Jahr in die bekannte «Ellen DeGeneres Show» geschafft. Mit einem emotionalen Auftritt, der das Auditorium begeistert habe, war er auch der Star des Marketing Tags 18 im KKL Luzern – natürlich nicht der Einzige, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben.

Keynotes und Breakout-Sessions

Keynotes und Breakout-Sessions brachten den Teilnehmenden neue Erkenntnisse für ihre alltägliche Arbeit. Biologe Albert M. Baehny, Präsident des Verwaltungsrates von Geberit, gab in seinem Referat einen Einblick in das Erfolgsrezept seiner Firma. Er verriet auch, dass er auf seinen Reisen Hotels nach dem Badezimmerstandard bewertet – und dass, laut Umfrage, die meisten Hotelkunden das ebenfalls tun.

Stefan Michel, Dekan des Executive MBA am IMD in Lausanne, Verwaltungsrat der Bossard Holding in Zug und Präsident des Stiftungsrates der Gesellschaft für Marketing GfM, stellte in einem «unterhaltsamen und inspirierenden» Referat die Frage: «Verstehen Sie den Job-To-Be-Done Ihrer Kunden?» Stefan Mügge von John Deere sprach darüber, dass auch Landwirte digital unterwegs sind. Bei Florian Teuteberg von Digitec Galaxus ging es um konsequente, authentische und lebendige Kundenorientierung, um die Firmengeschichte und die Zukunftsvisionen.





Dem Face-to-Face-Gespräch mit Susanne Wille, die wie gewohnt hervorragend moderierte, stellte sich Gabriela Manser, die Geschäftsführerin von Goba Mineralquelle und Manufaktur Gontenbad. Sie erläuterte die Erfolge ihres Unternehmens und verriet auch, was unternommen wird, damit es auch nachhaltig erfolgreich bleibt.

Die gut besuchten Breakout-Sessions behandelten die folgenden Themen ausgiebig: Digital Customer Engagement im Marketing; wie selbstfahrende Autos die Welt verändern; Künstliche Intelligenz, die Globale Customer Experience unterstützt; Körpersprache und ihre Wirkung; Digital Customer Engagement im Marketing; B2B-Leadgenerierung – ist der persönliche Dialog zu Interessenten unmodern?

Weiteres Highlight war am Nachmittag die Verleihung der Marketing-Trophy, des «Schweizer Marketing Oscars» (persoenlich.com berichtete).

Gutes vertiefen und Neues wagen

Um den Marketing Tag entlang den Interessen der Teilnehmenden zu justieren, wurden Neuerungen von 2017 überarbeitet. Altbewährtes wurde erhalten und vertieft, Neues vorsichtig angepasst. So entstand ein aktuelles Programmkonzept das mehr Partizipation, Freiheit und Co-Kreation erlaubt. Mit diesem Konzept will der Marketing Tag seine Leaderposition weiter ausbauen und auch künftig als Wissens- und Network-Booster eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen. (pd/maw)