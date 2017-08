Suisse Emex: 14'000 Besucher während zwei Tagen

«Das Konzept ist aufgegangen», wird Ewa Ming, Geschäftsführerin Emex Management und Initiantin des 1. Digital Summit für KMU, in einer Mitteilung zitiert. «Den Fokus auf Weiterbildung und Networking zu setzen hat die Besucher überzeugt. Wir werden dieses Konzept weiterentwickeln und noch mehr auf Wissenstransfer setzen», so Ming weiter.

Das diesjährige Motto «Was wirklich wirkt» sorgte unter Besuchern und Ausstellern für angeregten Austausch (persoenlich.com berichtete – siehe auch Video oben). Das zeitweise überquellende Emex-Forum überzeugte mit spannenden Referaten, so auch die Praxisbühnen und Lernwerkstätten. Die Emex Night im neuen Format als Afterwork-Party rockte die Halle, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die unzähligen Food- und Drinks-Stände sowie die verschiedenen Entertainment-Blöcke und Live-Musik begeisterten die Gäste, die bis um Mitternacht inmitten der Messestände feierten.

Digital Summit für KMU erfolgreich gestartet

Die Premiere des ersten Digital Summit für KMU war ein voller Erfolg und ausgebucht (siehe auch Video unten). «Über 550 Teilnehmer besuchten die 20 Keynotes im Plenum und 42 Lernwerkstätten über zwei Tage. Rund 500 Partner, Experten und Referenten waren insgesamt am Erfolg beteiligt», sagte Ming. Es habe sich gezeigt, dass die Digitalisierung für Schweizer KMU ein wichtiges Thema sei. «Die Inhalte und der Zeitpunkt haben genau die Bedürfnisse der Teilnehmer getroffen. Bereits jetzt haben wir Anfragen für 2018 erhalten.»

Ewa Ming und Thomas Bergmann, Initianten des Digital Summit für KMU, ziehen ein rundum positives Fazit, dennoch wird das Konzept gemeinsam mit den Partnern weiterentwickelt und optimiert.

Was sind die nächsten Highlights?

Der Digital Summit geht nun «On Tour» und macht im Verlaufe des nächsten Jahres in verschiedenen Schweizer Städten Halt. Damit bringt er das Expertenwissen in die Regionen. Ab Herbst 2017 starten auch die Emex-Academy-Kurse mit Marketing- und Digital-Experten im MFO Gebäude in Oerlikon. Ebenso startet die Detailplanung für den neuen Marketing-Kongress.

Die Suisse Emex 2018 und der Digital Summit für KMU findet am 28. und 29. August 2018 statt. (pd/cbe)