SDV Award 2017: 32 Gewinner an der Award-Night gekürt

«Ehre, wem Ehre gebührt», hiess es am Donnerstagabend in der Event-Location StageOne in Zürich-Oerlikon. Sprichwörter waren zugleich auch das Motto der Preisverleihung. Ein perfektes Leitmotiv, beinhalten diese traditionell-volkstümlichen Aussagen doch Witz, Klugheit, Prägnanz und Genialität – also alles, was sich Werber unter einer gelungenen Kampagne vorstellen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Award-Night moderierte Comedian Stefan Büsser. SRF-Youtuberin Tama Vakeesan vervollständigte die Moderation als Sidekick. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band Ray’s Class, bevor an der Party nach 22 Uhr ausgiebig getanzt und gefeiert werden durfte.

Wie schon vergangenes Jahr wurden die Kategorien des SDV Awards in drei Sparten eingeteilt: in Medien-Kategorien, Branchen-Kategorien und Spezial-Kategorien. In sechs von insgesamt acht Branchen-Kategorien wurde je ein Preis vergeben, während in den anderen Sparten Gold, Silber und Bronze-Trophäen in glückliche Gewinnerhände wechseln durften. Welche von den 175 Einreichungen einer Auszeichnung würdig waren, hatte eine 20-köpfige Jury unter der Leitung von Christian Huldi entschieden.

Branchenpreise

Kampagnen für Non-Profit-Organisationen & Prävention: «Search racism. Find truth.» von FCB Zürich für Flüchtlinge Willkommen

Kampagnen für Finanzdienstleister: «myCSS App» von Notch Interactive für CSS Versicherung

Kampagnen für Handel / E-Commerce: «Das Beste der Welt für mich.» von Wirz für den Migros-Genossenschafts-Bund

Kampagnen für Konsumgüter / FMCG: «Wenn der Bär kackt ist Winterschluss» von Y&R Group Switzerland für Helly Hansen Workwear Center, Tierpark Goldau

Kampagnen für Automobil-Branche: «Adaptive Walk Control» von Y&R Group Switzerland für Amag Automobil- und Motoren

Agentur Eigenwerbung: «Wirz Cocktail: Tabu» von Wirz Activation für Wirz Services



Gold Sparte Medien-Kategorien

«Rauchbotschaft für die Feuerwehr» von der Agentur Inter-punkt.ag für Asteam

«WOZ – Ein Mailing aus SVP-Flugblättern» von Leo Burnett Schweiz für «Die Wochenzeitung»

«Bandenbingo» von FCB Zürich für den Hockey Club Davos

«Wenn der Bär kackt ist Winterschluss» von Y&R Group Switzerland für Helly Hansen Workwear Center, Tierpark Goldau

«Galaxy Invaders» von Equipe für Samsung Electronics Switzerland

«Search racism. Find truth.» von FCB Zürich für Flüchtlinge Willkommen

«myCSS App» von Notch Interactive für CSS Versicherung



Gold Sparte Spezial-Kategorien

«Big in Japan» von Four Werbeagentur für Paul Ullrich



Das Agentur-Ranking

Die Y&R Group Switzerland AG und FCB Zürich waren die grossen Abräumer im Agentur-Ranking. Beide Werbefirmen holten mehrere Edelmetall-Auszeichnungen und konnten auch in den Branchenkategorien Siege einfahren. Die Four Werbeagentur, Notch Interactive sowie Wirz beziehungsweise Wirz Activation schafften es wie letztes Jahr in die Top 6.

Der SDV Junior-Award

Mit seinem Junior-Award setzt der Schweizerische Dialogmarketing-Verband ein Zeichen in Sachen Nachwuchsförderung. Den begehrten Preis konnten dieses Jahr Anja Taravella und Jennifer Phrakousonh mit der Kampagne «Spring mit dem CSIO-Game ins Glück!» gewinnen. Diese entwickelten sie für den CSIO Schweiz in St. Gallen. Der SDV hatte den «real case» in Zusammenarbeit mit dem Sportanlass ausgeschrieben.

DM Life Time Award

Der von der Post gestiftete DM Life Time Award wurde dieses Jahr an das Schweizerische Rote Kreuz verliehen. Die Fachjury begründete den Entscheid damit, dass das Hilfswerk sich seit über 150 Jahren für die Gesundheit und für die Förderung des sozialen Zusammenhalts engagiert. Für dieses Engagement ist es auf die Akquirierung von Spendengeldern angewiesen, wofür es sehr erfolgreich Direkt-Marketing-Medien einsetzt.

Weitere Infos zum SDV Award 2017 finden Sie hier. (pd/cbe)