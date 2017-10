Globus: 320 Angestellte ziehen nach Zürich

von Michèle Widmer

Der Firmenhauptsitz der Magazine zum Globus rückt näher an die Verkaufsorte. Die gesamte Globus Zentrale in Spreitenbach mit rund 320 Mitarbeitenden zieht per Herbst 2018 ins Zentrum von Zürich um, heisst es in einer Mitteilung. Der neue Firmenhauptsitz werde sich in unmittelbarer Nähe zum Flagship-Store und der Bahnhofstrasse befinden.

Die rund 320 Mitarbeitenden aus den Bereichen Marketing, Einkauf, Finanzen, Digital und HR werden an der Lintheschergasse 7, oberhalb des heutigen Schild Modehauses einziehen. Die Nähe zur Kundin und zum Kunden sowie der Ware, und die tägliche Auseinandersetzung aller Mitarbeitenden damit bringt laut Globus «riesige Vorteile». Schliesslich stehe die Marke für ein urbanes Warenhaus, entsprechend sollte sich der Firmenhauptsitz in einem urbanen Umfeld befinden und die Firmenkultur urban geprägt sein.

Keine Parkplätze mehr

Wie eine Sprecherin gegenüber der NZZ bestätigt, werden dem Personal, inklusive den Geschäftsleitungsmitgliedern, künftig keine Parkplätze mehr zur Verfügung stehen. Argumentiert wird mit dem neuen Standort, wenige Schritte vom Hauptbahnhof Zürich entfernt. Im Zusammenhang mit dem Umzug in ein städtisches Umfeld passe es, dass Globus ganz auf den öffentlichen Verkehr umsteige. «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich ausserordentlich über diesen antizyklischen Schritt zurück in die Innenstadt von Zürich - da, wo vor 125 Jahren die Geschichte von Globus begann», wird Thomas Herbert, CEO der Magazine zum Globus AG, in der Mitteilung zitiert.

Der Umzug findet laut Globus im Herbst 2018 statt, dann läuft auch der bestehende Mietvertrag des heutigen Firmenhauptsitzes in Spreitenbach aus. Das genaue Umzugsdatum, sowie die Gestaltung der Arbeitsflächen stünden noch nicht fest.

Kein zusätzlicher Stellenabbau

Im Mai hatte die Migros angekündigt, die Modeketten Globus, Herren Globus und Schild unter der Dachmarke Globus zusammenzulegen (persoenlich.com berichtete). Dadurch fallen im nächsten Jahr 80 der insgesamt 400 Stellen weg. Der Abbau erfolge wenn möglich über natürliche Stellenwechsel, frühzeitige Pensionierungen und Stellenangebote innerhalb der Migros-Gruppe. Aufgrund des Umzugs erfolge kein zusätzlicher Stellenabbau, schreibt Globus.