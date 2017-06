SPR+: 471 Flächen in Genf neu im Planungstool

Im Rahmen eines Updates hat das Forschungsinstitut für Schweizer Out of Home Media SPR+ den Flächenbestand von 471 analogen Strassenflächen von Neo Advertising in der Stadt Genf im Mediaplanungstool «SPR+ Expert» zur Planung aufgeschaltet. Ab sofort wird somit neben der Medialeistung von APG|SGA und Clear Channel Schweiz auch die Medialeistung von Plakatflächen der Neo Advertising im «SPR+ Expert» transparent ausgewiesen. Die Kampagnen dieser drei Aussenwerbeunternehmen sind anbieterübergreifend bewertbar und planbar, wie es in einer Mitteilung heisst.

SPR+ liefert die Out-of-Home-Medialeistung für die ganze Schweiz. Geografisch zielgerichtete Kampagnen können mit nach Sichtbarkeit gewichteten Leistungswerten abgebildet und bewertet werden. Einzelflächen und Kampagnen können für beliebige geografische Gebiete, von einer einzelnen Gemeinde bis hin zur nationalen Ebene, bewertet und somit exakt den Kundenbedürfnissen entsprechend geplant werden. Kleinräumige Aussteuerung kundenspezifischer Filialgebiete inklusive der Dokumentation von Kosten und Leistung sind möglich. Das bringt den Vorteil, dass die anvisierten Zielgruppen in der richtigen Dosierung punktgenau erreicht werden.

Trotz dieser Erweiterung bleiben die Lizenzpreise für Werbeauftraggeber und Agenturen vorerst unverändert, wie es weiter heisst.

Neo Advertising hat in Genf die Ausschreibung für die Plakatierung im öffentlichen Raum für eine Dauer von fünf Jahren gewonnen (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)