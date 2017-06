Goldbach Media: 72 Avia-Tankstellen im Portfolio

Avia ist der drittgrösste Tankstellenanbieter der Schweiz. Goldbach Media übernimmt die Werbevermarktung in den Shops von insgesamt 72 Filialen in der Deutsch- und Westschweiz. Auf brandneuen Full-HD-Flat-Screens können Werbetreibende dort die Kunden ansprechen, wenn sie an der Kasse stehen und sie während der Wartezeit mit ihrer Botschaft erreichen, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Möglichkeit bietet sich auch in den 24 Aperto-Shops, die Goldbach neu ins Portfolio aufnimmt. Die Shops befinden sich ebenfalls an verschiedenen Tankstellenfilialen.



Damit erweitert sich das Tankstellenangebot der Goldbach Media auf insgesamt 272 Tankstellen mit über 521 Screens. Die neuen Tankstellen können ab sofort auch im Goldbach Tankstellen Pool zu attraktiven Konditionen gebucht werden. (pd/cbe)