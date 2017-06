Die lokale Vermarktung von Radio 24 und TeleZüri ist per 1. April in der Belcom AG zusammengeführt worden (persoenlich.com berichtete). Auch personell kommt es nun zu einigen Veränderungen. Bereits bekannt ist die Kündigung von Radio-24-Verkaufsleiterin Rita Meyer – sie verlässt den Sender per Ende Oktober.

Nach acht Jahren gekündigt hat auch Deborah Archetti (Bild oben). Sie ist zuständig für Sponsoring und Promotionen. Die 27-Jährige verlässt das Unternehmen per Ende August. Ihre Nachfolge wird intern besetzt durch Melinda Balakrishnan vom Media Service (Bild unten). Balakrishnans Stelle wird neu ausgeschrieben, wie AZ-Sprecherin Monica Stephani auf Anfrage von persoenlich.com sagt.

Nach zwei Jahren zieht Fabienne Saam weiter (Bild unten). «Sie erfüllt sich einen Jugendtraum. Sie wollte schon immer mal am Flughafen arbeiten», sagt Stephani. Die 39-jährige Verkaufsberaterin wird nun Koordinatorin Flugzeugwartung bei ISS am Flughafen Zürich. Für sie werde ebenfalls Ersatz gesucht.

Intern gewechselt hat Jean-Claude Andermatt, bisher stv. Verkaufsleiter. Er ist laut Stephani neu dem Verkausteam in Aarau angegliedert als Sales Manager Digitale Vermarktung. In Zürich wird seine Stelle nicht ersetzt. Stephani: «Er bleibt noch immer für die Vermarktung TV und Radio zuständig.» (cbe)