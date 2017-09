Swisscom: Achill Prakash folgt auf Tim Alexander

Achill Prakash wird am 15. November neuer Leiter des Bereichs Marketing Communications bei der Swisscom, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Er wird damit Nachfolger von Tim Alexander, der den blauen Riesen Ende Juni verlassen hatte (persoenlich.com berichtete). Prakash wird direkt an Marc Werner, Leiter Sales & Service und Mitglied der Konzernleitung, berichten.

Die letzten Jahre hat Prakash in Zürich und London gearbeitet und sich 2012 mit seiner eigenen Agentur selbständig gemacht. «Mit Achill Prakash haben wir eine Führungspersönlichkeit gewonnen, die auf eine grosse, strategische Marketingerfahrung zurückblicken kann. Durch seine langjährige Arbeit als Strategiechef auf Agenturseite sammelte er zudem viele Eindrücke in unterschiedlichen Branchen und Unternehmen, die er nun bei Swisscom einbringen wird», lässt sich Werner in der Mitteilung zitieren.

Neben seinem Interesse für Marketing schlägt Prakashs Herz gemäss Mitteilung für «hochwertiges Design». So habe er unter dem Label Alvener eine eigene Taschenkollektion designt und auf den Markt gebracht, die es bis in die Kollektion des Londoner Kaufhauses Harrods gebracht habe. (pd/tim)