Art Directors Club (ADC): ADC und The One Club fusionieren

«The One Club» und der «Art Directors Club» (ADC) fusionieren und gründen «The One Club for Creativity», wie ADC in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Die Genehmigung durch das New York State Attorney General's Office steht noch aus.

The One Club und ADC sind zwei der meistrespektierten Non-Profit-Organisationen, die der kreativen Kommunikation und Designwirtschaft dienen.

José Mollá (s. Bild im Tweet), Vorstandsvorsitzender von The One Club wird seine Rolle als Vorsitzender im neuen Unternehmen fortsetzen.

The One Club and Art Directors Club merge to form The One Club for Creativity @OneShow @ADCGlobal https://t.co/Bp4cAsjtc3 pic.twitter.com/FKaod1dmty — Ad Age (@adage) 4. Oktober 2016



Philippe Meunier, Präsident von ADC und Chief Creative Officer sowie Mitbegründer der Canadischen Agentur Sid Lee, wird Teil des neuen Vorstands.



Das neue Unternehmen wird als Dachorganisation für «The One Show», «ADC Annual Awards», «Young Guns» und deren Entsprechung «Halls of Fame» fungieren. Ausserdem wird sie auch für Ausbildung und Diversitätsprogramme zuständig sein. (pd/clm)