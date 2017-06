Screen24: Adriano Fernandes wird neuer Verkaufsleiter

Adriano Fernandes wird nach einer kurzen beruflichen Auszeit per 1. Juli neuer Sales Director beim Zürcher DOOH-Unternehmen Screen24, wie es in einer Mitteilung heisst.

Fernandes ist gelernter Betriebswirt, seine Ausbildung hat er in Deutschland absolviert. Während und nach der Ausbildung war der 37-Jährige mehrere Jahre als Verkaufsleiter beim «Stadtanzeiger Schwarzwald-Baar» tätig. Danach arbeitete er als Sales Manager beim Werbeunternehmen Unio und ab 2009 war er Verkaufsleiter beim Verlagshaus Gourmedia in Zürich. Im Jahr 2012 schloss er die Ausbildung als Eidg. Dipl. Medienmanager beim Verband Schweizer Medien erfolgreich ab. Zuletzt arbeitete Fernandes als Director National Sales bei WerbeWeischer, wo er Mitglied der Geschäftsleitung war.

Fernandes hat mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von Kunden-Portfolios, der Initiierung und Umsetzung von Vertriebsmassnahmen sowie in der Funktion als Abteilungsleiter. In der neu geschaffenen Funktion als Sales Director wird er bei Screen24 das Sales-Team leiten, wo er die Verantwortung für die operativen sowie strategischen Entscheide im ganzen Bereich Sales übernimmt. (pd/cbe)