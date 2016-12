Swiss Marketing: Aeschbacher führte mit «Charme und Chuzpe» durch die Diplomfeier

57 Schweizer absolvierten den Bergpreis des Marketings erfolgreich. Neben den Marketingleitern liessen sich auch 143 frischgebackene Verkaufsleiter feiern, wie der Verband Swiss Marketing in einer Mitteilung schreibt.

Die Diplomfeier vom 26. November fand in Interlaken statt und lag just zwischen zwei Grosskampftagen des nationalen und internationalen Marketings: Einen Tag nach dem Black Friday und zwei Tage vor dem Cyber Monday. Ibi Bertschi, die als Prüfungsleiterin für Verkaufs- und Marketingleiter aktiv ist, strich in ihren Gratulationsworten den Wert des dualen Weges heraus: «Ein Gramm Handeln ist mehr wert als eine Tonne der Predigt. Sie haben gehandelt, gebüffelt und geschwitzt – nun dürfen Sie den Lohn dafür ernten!»

Beide, Marketing- und Verkaufsleiter, trafen sich erstmals gemeinsam zur Diplomfeier, die von Kurt Aeschbacher im Hotel Victoria-Jungfrau mit «Charme und Chuzpe» moderiert worden sei. Wobei auch die TV-Personality Praxisnähe habe aufblitzen lassen: Immer dann, wenn Aeschbacher den Prüfungs-Chefs auf den Zahn fühlte oder sich ins Publikum mischte und sich dort gleich first-hand Originaltöne zum Lern- und Prüfungsverlauf abholte.



Gleich zwei Trophäen erarbeitet: Der Jahrgangsbeste bei den Marketingleitern, Silvio Graf (rechts), mit Stefan Schürpf, Präsident der Prüfungskommission, schwang auch im Fach VWL obenaus.





Fusions-Antrag auf der Bühne

Stefan Schürpf, Präsident der Marketingleiter-Prüfungskommission, ging auch auf die Wichtigkeit des persönlichen Umfelds ein: «Seien Sie dankbar gegenüber derjenigen Personen, die Sie während der Studien-und Lernzeit unterstützt haben und Ihnen den Rücken frei gehalten haben. Somit geht auch ein grosser Dank an diese Menschen von denen heute viele ebenfalls anwesend und die ebenso stolz sind auf Sie.»

Wie sehr das persönliche Umfeld mitspielt, sei den Teilnehmern der Diplomfeier auf eine Art klar geworden, die eher selten sei für solche Events. Als der frischgebackene Marketingleiter Markus Waldvogel, beruflich für die Swisscom unterwegs, auf die Bühne kam, um seinen Award als Jahrgangsbester im Fach Strategisches Marketing abzuholen, wurde auch sein kürzlicher Heiratsantrag zum Thema.

Wenn es abseits von Noten-Durchschnitten und kniffliger Fallstudien-Problematik zu menscheln beginnt, laufe Moderator Kurt Aeschbacher natürlich zur Top-Form auf, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine solche freundliche Fusions-Offerte haber er sich nicht entgehen lassen wollen und Waldvogels Partnerin auf die Bühne gerufen. Online-Profis würden dem vielleicht «Re-Targeting» sagen. Gerne wiederholte Marketing-Pro Waldvogel den Ehe-Pitch noch einmal coram publico – und erwartungsgemäss erhielt er ein «Ja!».

Bei den Verkaufsleitern hatten insgesamt 227 Personen die Prüfung beendet, davon bestanden 63 Prozent. An der Marketingleiter-Endrunde hatten 73 Damen und Herren ihre Arbeiten abgegeben, 78 Prozent davon reüssierten.

Gleich beide Titel – also Marketingleiter wie Verkaufsleiter – führt mittlerweile Barbara Rohrer in ihrem Palmarès. Damit noch nicht genug: Die Aargauer Bauerntochter und selber gelernte Bäuerin, war als Jahrgangsbeste schon die Abräumerin an der Diplomfeier der Marketingleiter 2015.

Thomas Roth und Barbara Rohrer, die beiden Jahrgangsbesten bei den Verkaufsleitern 2016.



Ein Jahr später kam sie im Hotel Victoria-Jungfrau in Interlaken auch als Jahrgangsbeste der Verkaufsleiter ins Ziel – ex aequo mit Thomas Roth. Die Power-Frau nennt in der Mitteilung drei erfolgskritische Faktoren, die wichtig seien für eine Weiterbildung: «Die richtige Einstellung. Straffe Organisation. Gute Planung.» (pd/clm)