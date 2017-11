Fruitcake: Agentur lanciert Bildungsprogramm für KMUs

Nach Schulungsprojekten 2017 im Rahmen von Info-Events der Plattform Helpy.ch des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) und einer erfolgreichen Basiskursreihe zum Thema «Digitalisieren Sie Ihre Werbung», erarbeitete die Berner Werbe- und Web-Agentur Fruitcake gemeinsam mit Partnern ein vielfältiges Programm an Kursen, Weiterbildungen, Workshops und Events, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Das vollständige Angebot ist auf der Website von Marketing-campus.ch einsehbar.

Zum aussergewöhnlichen Engagement wird Agentur- und Projektleiterin Christine Kohli in der Meldung wie folgt zitiert: «Der Werbemarkt ist in Aufruhr. Stichwort Digitalisierung: Täglich stellen wir fest, dass insbesondere KMU zunehmend versuchen, die komplexe Aufgabe der Marketingkommunikation im Do-it-yourself-Verfahren durchzuführen. Wenn man gleichzieitig sieht, wieviel Mittel und Substanz in mangelhaftem Online-Marketing richtiggehend verlocht werden, bietet es sich an, den KMU professionellen Support anzubieten. Im Fokus steht Online-Marketing, es ist noch relativ neu und steckt voller teurer Stolperfallen».

Zielgruppen der Schulungen sind deshalb Marketing-und Werbeverantwortliche in KMU, Mitarbeitende mit Erfahrung in Verkauf oder Marketing und Kommunikation, Social Media Manager, Start-Ups und Unternehmensberater. (pd/maw)