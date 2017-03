Im siebenköpfigen Verwaltungsrat der Rigi Bahnen kommt es zu einem Abgang. André Küttel verlässt das Gremium per 1. April, wie der Tourismusbetrieb am Donnerstag mitteilte. Küttel wird Marketing- und Verkaufsleiter beim Verkehrshaus in Luzern und nimmt Einsitz in der Geschäftsleitung.

Küttels Vorgängerin, Jacqueline Schleier, bleibt in der Geschäftsleitung des Verkehrshauses und übernimmt den neu geschaffenen Bereich Business Development und Innovation, wie es auf Anfrage von persoenlich.com heisst.

Der Ökonom und ehemalige Flughafentaxiunternehmer Küttel war seit 2012 im Verwaltungsrat der Rigi Bahnen. Sein Nachfolger soll an der Generalversammlung 2018 gewählt werden. (sda/cbe)