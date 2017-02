Ambassador & Opera: Andrea Pietsch wird Marketingchefin

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung wurde Andrea Pietsch als neue Director of Sales & Marketing mit ins Boot geholt. Ihre fundierten Erfahrungen in der Gastronomie und Hotellerie machten die Zürcherin zur Idealbesetzung für das Fisch-Restaurant Opera sowie die Hotels Opera und Ambassador à L’Opera, heisst es in einer Mitteilung dazu.

Durch ihre Arbeit als Marketing & PR-Manager für Fogal und als Kommunikations- und Event-Manager bei Kurz (Bucherer Gruppe) kenne die 36-Jährige internationale Märkte und ein anspruchsvolles Publikum und seine Ansprüche. Als Leiterin Marketing & Kommunikation bei der Two Spice AG sei sie verwurzelt im lokalen Gastronomiemarkt und ist vertraut mit Trends und innovativen Konzepten. Daneben bringe sie wertvolle Erfahrung in PR und digitaler Kommunikation mit (CAS, Online Communication und Marketing).

Pietsch tritt in die Fusstapfen von Ariane Dross. Für ihr langjähriges Engagement gelte ihr grosser Dank, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie habe die Kultur des Unternehmens zuerst als Sales-/Guest Relations Manager, dann als Director of Marketing & Sales / Vizedirektorin nachhaltig und mit Leidenschaft geprägt. (pd/wid)