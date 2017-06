Swiss Marketing: Andreas Balazs neu in Vorstand gewählt

An der diesjährigen Delegiertenversammlung des Berufsverbands Swiss Marketing in Schönenwerd stimmten die 60 Delegierten allen Anträgen des Zentralvorstands zu. Swiss Marketing stelle sich den raschen Änderungen des Umfelds mit «dynamischer Zuversicht», schreibt der Verband in einer Mitteilung. Ein Fokus liege dabei auf der dualen Bildung und der Vielfalt des Prüfungsangebots im Bereich der Marketing- und Verkaufsberufe.

Das Engagement in der Bildung könne nur durch einen mitgliederstarken und leistungsfähigen Verband erbracht werden, wird Zentralvorstandsmitglied Dietger Löffler, der anstelle des verhinderten Präsidenten Uwe Tännler die Delegiertenversammlung leitete, in der Mitteilung zitiert. öffler in Erinnerung.

Unternehmer neu im Zentralvorstand

Unter dem Traktandum «Ergänzungswahl» wählten die Delegierten Andreas Balazs (1965) zum neuen Mitglied des Zentralvorstands. Als selbständiger Unternehmer unterstützt, berät und coacht er verschiedene Unternehmen primär in den Bereichen Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Detailhandel, Informatik und Bildung.

Balazs ist seit 2003 Mitglied der Prüfungskommission für Marketingfachleute und seit 2008 deren Vorsitzender. Dietger Löffler: «Wir sind froh, dass wir mit Andy einen ausgewiesenen Experten der Bildungslandschaft und des Prüfungswesens in Marketing und Verkauf gewinnen konnten und heissen ihn im Zentralvorstand herzlich willkommen.» (pd/lom)