Mediago Conseil: Andreas Meili nimmt Einsitz im Verwaltungsrat

An der Generalversammlung der Aktionäre von Mediago Conseil wurde der Zürcher Anwalt Andreas Meili zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats ernannt. Mediago ist spezialisiert auf Medienmanagement und digitales Marketing.

Meili ist Gründungspartner von Meili/Pfortmüller, einer auf Media, Communication, Entertainment und Arts spezialisierten Anwaltskanzlei mit Sitz in Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Tätigkeitsbereich von Meili umfasst die Themen Medien-, IT- und Telekommunikationsrecht, Werbe- und Unternehmensrecht, Vertragsrecht sowie geistiges Eigentum.

Vor der Gründung der Anwaltskanzlei Meili/Pfortmüller war Meili Mitglied der Unternehmensleitung und davor Stabsbereichsleiter Recht der Tamedia-Gruppe. In dieser Funktion leitete er die Bereiche Elektronische Medien und den Konzernrechtsdienst und beaufsichtigte Akquisitionen und Konsolidierungen, wodurch er massgeblich zur Entwicklung des schweizweit bedeutenden Medienkonzerns beigetragen hat. Meili ist Autor einer Vielzahl von Publikationen über den Mediensektor.

Andreas Meili ist gegenwärtig im Verwaltungsrat beziehungsweise Vorstand verschiedener Unternehmen und Einrichtungen tätig, darunter Werbeweischer Schweiz, Mediaprocessing und das Schweizer Forum für Kommunikationsrecht. Überdies ist er Dozent am MAZ und der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK).

Für die in der Romandie beheimatete Mediago Conseil stellt Meili mit seinem Kompetenzprofil und Beziehungsnetz eine wertvolle Ergänzung dar, wie es weiter heisst. Er wird das Unternehmen dabei unterstützen, die eigene Präsenz in der Deutschschweiz weiter auszubauen. (pd/cbe)