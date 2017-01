Romandie Network: Angebot mit neuen Partnerschaften verstärkt

Die Romandie Network AG hat in den letzten Monaten mehrere neue Partnerschaften unterzeichnet, um ihr Angebot in den Bereichen News, Sport und Lifestyle zu erweitern. Die Spezialistin für digitale Werbung ergänzt ihr umfangreiches Portfolio mit den Premium-Medien CNN, ESH Média, «La Liberté», BFMTV und «Le Figaro», welche sie auf dem Schweizer Markt exklusiv vermarktet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Durch diese strategischen Partnerschaften umfasst das Angebot der Romandie Network AG heute mehr als 165 Millionen Page Impressions und 30 Millionen Video Views. In nur fünf Jahren hat Romandie Network laut eigenen Angaben eines der führenden Angebote im Schweizer Online-Markt etabliert. (pd/cbe)