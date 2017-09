Livesystems: Angelika Meier wird stv. «Nau»-Chefredaktorin

von Tim Frei

Vor mehr als einer Woche wurde mit Micha Zbinden der Chefredaktor von «Nau» präsentiert (persoenlich.com berichtete). Nun ist seine Stellvertreterin bekannt: Angelika Meier, die wie Zbinden zuletzt für die «Blick»-Gruppe arbeitete, wird stellvertretende Chefredaktorin von nau.ch. Zusätzlich übernimmt die 30-jährige Zürcherin den Posten als People-Chefin beim neuen digitalen Medienunternehmen, welches gemäss Zbinden noch 2017 an den Start gehen wird. «Eine 45-köpfige Crew führen zu können, ist eine riesige Herausforderung für mich. Ich bin gespannt und freue mich enorm auf die neue Aufgabe», sagt Meier gegenüber persoenlich.com.

Zuletzt war Meier People-Teamleiterin von blick.ch und «Blick am Abend» und schrieb für die Printtitel «Blick» und «SonntagsBlick» (persoenlich.com berichtete). Für Zbinden ist Meier «die wohl beste und hartnäckigste People-Frau des Landes». Er fügt an: «Wir erreichen in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit Passenger TV und auf den Tankstellen-Screens mit Gasstation TV vor der Lancierung von nau.ch bereits 1,5 Millionen Kunden täglich.» Da würden sie auch guten Content aus dem People-Bereich benötigen.

Herausgeber von «Nau» ist der Werbevermarkter Livesystems.