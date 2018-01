Die Anzeigengemeinschaft «Kulturpool» hat sich noch einmal vergrössert. Sie umfasst nun insgesamt 14 Titel; neben wichtigen Kulturmagazinen der Deutschschweiz auch überregionale Titel, die sich an ein kulturaffines Publikum wenden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kulturpool-Magazine bieten umfassende Ausgeh-Agenden ihrer jeweiligen Region, haben eine treue Mehrfach-Leserschaft und werden redaktionell als kompetent und unabhängig wahrgenommen, heisst es in der Mitteilung. «Transhelvetica» und «echt» sind moderne Reise-Saisonmagazine für anspruchsvolle Entdeckernaturen und greifen auch kulturelle Themen auf – ebenso wie auch das Strassenmagazin «Surprise», das Magazin der Reformierten «bref» sowie das «Filmbulletin» für Film und Kino.

Angegliederte Kulturmagazine: «041» Zentralschweiz, «AAKU» Aargau, «Berner Kulturagenda» Bern, «Coucou» Winterthur, «KOLT» Olten, «Kul» Rheintal, «ProgrammZeitung» Basel, «Saiten» Ostschweiz, «Zug Kultur» Zug; Magazine mit Kultur: «echt» Zentralschweiz», «Surprise» Deutschschweiz, «Transhelvetica» Deutschschweiz, «bref» Deutschschweiz, «Filmbulletin» Deutschschweiz

Mit einer neuen Gesamtauflage von rund 345'511 Exemplaren und einer Leserschaft von rund 745'066 Personen richtet sich der «Kulturpool» besonders an Kulturanbieter, die überregionale Veranstaltungen organisieren, sowie an national tätige Unternehmen, die mit ihren Produkten in einem kulturellen / touristischen Umfeld präsent sein möchten. (pd/maw)