Bundesgericht: APG erhält Plakatkonzession in Lausanne

Das Bundesgericht bestätigt den Entscheid der Stadt Lausanne betreffend Vergabe der Plakatkonzession an die APG|SGA. Die involvierten Parteien seien am 15. März darüber informiert worden, wie es in einer Mitteilung der Aussenwerbevermarktiner heisst.

In seiner Urteilsbegründung gibt das Bundesgericht der Stadt Lausanne in allen wesentlichen Punkten Recht. Dadurch erhält die APG|SGA das exklusive Recht, in der Stadt Lausanne für die nächsten fünf Jahre insgesamt 1980 Plakatflächen zu vermarkten.