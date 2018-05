Xaver Award 2018: Aroma gewinnt gleich drei Statuen

Am Donnerstag hiess es bereits zum 17. Mal: «And the Xaver goes to…». An der Preisverleihung nahmen rund 550 Gäste teil – darunter Branchenakteure, Kunden und Medienvertreter, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit viel Schalk und Charme führte Moderator Maximilian Baumann in der Samsung Hall in Zürich durch den Abend. Insgesamt 39 Projekte kämpften in neun verschiedenen Kategorien um einen der begehrten Xaver-Awards, mit denen Expo Event, die Swiss LiveCom Association, jedes Jahr die besten Live-Com-Projekte honoriert.

Abräumer des Abends war die Agentur Aroma. Sie durfte gleich drei Xaver-Statuen mit nach Hause nehmen – 1 Gold-, 1 Silber- und 1 Bronze-Xaver. Für Spannung sorgte insbesondere das Voting des «Public Xaver»-Awards. Der Gewinner, Agentur Aroma, wurde live während der Show ermittelt. «Das ist eine Überraschung, mit der wir nicht gerechnet haben», so Lukas Baumgartner, Leiter Client Services & Logistik bei Aroma.

Und nochmals viermal Gold

Mit Gold ausgezeichnet wurde das Projekt «SBB im Verkehrshaus der Schweiz – Ausstellung ‹Mobilität der Zukunft›» in der Kategorie «Best Brandworlds & Temporary Exhibitions». Verantwortlich ist Habegger, Auftraggeber waren die SBB und das Verkehrshaus Luzern. In der Kategorie «Best Public Event & Show-Entertainment» gewann «100 Jahre Proporzwahlrecht» der Agentur Melt im Auftrag des Kantons Zürich. «Best Brandworlds & Temporary Exhibitions» ist «Niklaus von Flüe – Unterwegs» von Compresso, Incommunications und Steiner Sarnen Schweiz für den Trägerverein 600 Jahre Niklaus von Flüe. Und schliesslich geht Gold in der Kategorie «Best Efficiency Project» an die Agentur am Flughafen für «Ufnes Cüpli bi Wehrle’s» im Auftrag von Domus Leuchten & Möbel.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Preises «Xaver of the Year». Roger Tondeur, Präsident der MCI Group, nahm den Preis für sein Lebenswerk persönlich auf der Bühne entgegen. Es sei ihm eine grosse Ehre, diesen Preis in der Schweiz im Beisein seiner Familie entgegen zu nehmen, so Tondeur.

Ausgelassene Stimmung an der After-Party

Nach der Verleihung ist vor der Party: Zum krönenden Abschluss der Xaver-Awards erwartete die Gäste ein exklusives Buffet mit zahlreichen kulinarischen Highlights und erfrischenden Getränken. An der After-Party, die ebenfalls in der Samsung Hall stattfand, sorgte DJ Mike Steez, der bereits mit Musikgrössen wie Cypress Hill oder Busta Rhymes aufgetreten ist, für ausgelassene Stimmung.

«Der Xaver 2018 ist mit grossem Erfolg über die Bühne gegangen. Deshalb freuen wir uns schon jetzt, nächstes Jahr wieder mit solch tollen Gästen die interessantesten Projekte aus der Live-Com-Branche prämieren und feiern zu dürfen», wird Eugen Brunner, Präsident des organisierenden Verbands Expo Event, in der Mitteilung zitiert.

Alle ausgezeichneten Projekte finden Sie auf xaver-award.ch. (pd/cbe)