Aufgrund von ausstehenden Zahlungen seitens Publicitas und der aktuellen Ereignisse beendet die NZZ Media Solutions AG die Zusammenarbeit mit der Werbevermarkterin für den Schweizer Printwerbemarkt. Jürg Weber, Co-Leiter von NZZ Media Solutions, bedauert diesen Schritt, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir haben die Entwicklung von Publicitas in den letzten Monaten mit grosser Sorge verfolgt. Leider sehen wir uns nun gezwungen, die Zusammenarbeit zu beenden. Unsere Kunden bitten wir daher, künftig direkt bei NZZ Media Solutions zu buchen», so Weber.

NZZ Media Solutions kontaktiert sämtliche Werbekunden, um über die nächsten Schritte zu informieren. Zudem werden sämtliche Kunden gebeten, noch offene Zahlungen direkt an NZZ Media Solutions zu leisten. Kundinnen und Kunden von NZZ Media Solutions profitieren weiterhin von deren Service und der Abwicklung von Anzeigenaufträgen. NZZ Media Solutions vermarktet die Tages- und Sonntagspresse sowie die Regionalmedien der NZZ-Mediengruppe.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass einen Tag nach Tamedia auch Ringier, Ringier Axel Springer Schweiz und Admeira die Geschäftsbeziehungen mit Publicitas per sofort gekündigt hatten (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)