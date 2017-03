Corpmedia: Audiovisuelle Richtlinien entwickelt

Mit dem neuen Markenauftritt hat die Post Positionierung und Persönlichkeit der Marke erneuert und das Erscheinungsbild modernisiert (persoenlich.com berichtete). Corpmedia wurde nun von der Post beigezogen, um die Anwendung des Designsystems im Bewegtbild zu definieren, wie die die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Die von der Agentur entwickelte Motion Branding Lösung gewährleiste die Konsistenz im Markenauftritt, ohne dabei die Kreativität der Produzenten einzuschränken. Bei der Konzipierung stand von Beginn an im Fokus, die klassischen, beschreibenden Guideline-Elemente mit eigens für die Post entwickelten Templates zu flankieren. Diese gewährleisten eine stets CD-konforme Anwendung beziehungsweise Umsetzung der Guidelines und stellen durch den hohen Automatisierungsgrad eine echte Erleichterung im Arbeitsalltag von Bewegtbild-Produzenten dar.

«Während in der statischen visuellen Kommunikation die neue plakative Typografie direkt auf Bild sehr gut wirkt, galt es für das bewegte Bild das Corporate Design so zu interpretieren, dass die neuen Corporate Design Elemente auf jedem bewegten Hintergrund funktionieren», wird Timo Wäschle, CEO und Inhaber der Corpmedia AG, in der Mitteilung zitiert. (pd/tim)