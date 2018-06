Teads hat am Mittwoch am Cannes Lions Innovation Festival das neue Werbeformat «inRead AR» präsentiert. Ohne vorher eine Augmented-Reality-App installieren zu müssen, können User dabei direkt mit einer Anzeige interagieren und zum Beispiel eine neue Sonnenbrille «aufsetzen». Diese Interaktion findet direkt in der Werbeeinheit von «inRead AR» statt, entweder auf dem Smartphone oder im Browser auf dem PC, schreibt Teads in eienr Mitteilung. (Demo-Video hier).

Das neue Werbeformat werde in den kommenden Wochen über das Teads-Studio erhältlich sein. Markenunternehmen könnten damit die Vorzüge von Augmented Reality (AR) direkt in Anzeigen einsetzen und dem User somit eine spielerische Option der Interaktion anbieten.



Die Integration von AR werde durch eine Partnerschaft mit DeepAR ermöglicht; einem Team von Ingenieuren und Forschern vom MIT (Massachusetts Institute of Technology) sowie 3D-Designern, die gemäss Mitteilung unter anderem schon am Spiel Candy Crush und für die Filmfirma Dreamworks gearbeitet haben. Durch die Kooperation steht Teads die AR- und Gesichtserkennungs-SDK von DeepAR zur Verfügung, durch die Anzeigen um AR-Funktionalität erweitert werden können. (pd/maw)